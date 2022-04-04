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Китай виступає за припинення війни, - Кулеба після розмови з главою МЗС КНР

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Київ, Понеділок 04 квітня 2022 15:33
Китай виступає за припинення війни, - Кулеба після розмови з главою МЗС КНР Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС КНР Ван Ї. Під час якої китайський міністр висловив солідарність з Україною та виступив за припинення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Кулеби в Twitter.

"Розмова з членом Державної ради, міністром закордонних справ Ван Ї. Вдячний китайському колезі за солідарність із жертвами серед мирних людей. Ми обоє поділяємо переконання, що припинення війни проти України відповідає інтересам миру, продовольчої безпеки та міжнародної торгівлі", - написав він.

Нагадаємо, за словами голови української делегації на переговорах із Росією Давида Арахамії, Україна обговорює з Китаєм участь у майбутньому договорі про гарантії безпеки для нашої країни, і переговори, що ведуться дипломатичними каналами, є непростими.

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