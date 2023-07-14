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В Китае вводят "временные" правила пользования ChatGPT

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Пятница 14 июля 2023 22:41
В Китае вводят "временные" правила пользования ChatGPT Фото: в Китае ввели правила пользования ChatGPT (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Китая ввели в стране новые правила для генеративного искусственного интеллекта. Таким образом, Китай стал одной из первых стран в мире, которая регулирует технологию поддержки таких сервисов, как ChatGPT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В Китае заявили, что новые правила будут "временными" и вступят в действие с 15 августа 2023 года. В них указано, что поставщики услуг должны производить оценку безопасности и выполнять процедуры регистрации алгоритмов перед запуском продукта.

Причиной введения правил стало то, что многие китайские компании завершили разработку своих продуктов ИИ, но ожидали одобрения правительства для публичного запуска.

Администрация киберпространства Китая заявила, что предлагаемые в стране услуги ИИ должны соответствовать социалистическим ценностям Китая.

Взгляд на ИИ в мире

Запуск бота ChatGPT стал революционным шагом в области технологий и дал толчок активной разработке продуктов с искусственным интеллектом. В то же время, с новыми возможностями возрастает и риск дезинформации, а личные данные пользователей могут оказаться в опасности. Поэтому в Евросоюзе готовят закон , регулирующий использование ИИ.

Более подробно о том, какие ограничения искусственного интеллекта планируют ввести, - в материале РБК-Украина.

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