Китай ввів санкції у відповідь проти США та Канади

"Сполучені Штати і Канада ввели односторонні санкції стосовно відповідних фізичних і юридичних осіб в Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації. У відповідь китайська сторона вирішує накласти санкції", - йдеться в повідомленні.

Китай наклав санкції на:

голови Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчін;

заступника голови USCIRF Тоні Перкінса;

члена парламенту Канади Майкла Чонга.

Згідно з заявою, Китай також ввів санкції щодо підкомітету з міжнародних прав людини і постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.

Тим, хто потрапив під санкції, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, Гонконг і Макао, а громадянам і установам Китаю забороняється вести справи з відповідними особами і організаціями.