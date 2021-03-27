Китай ввів санкції у відповідь проти США та Канади

Уряд Китаю ввело санкції проти Сполучених Штатів і Канади. Зокрема, проти керівників Комісії США з міжнародної релігійної свободи та члена парламенту Канади.
"Сполучені Штати і Канада ввели односторонні санкції стосовно відповідних фізичних і юридичних осіб в Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації. У відповідь китайська сторона вирішує накласти санкції", - йдеться в повідомленні.
Китай наклав санкції на:
Згідно з заявою, Китай також ввів санкції щодо підкомітету з міжнародних прав людини і постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.
Тим, хто потрапив під санкції, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, Гонконг і Макао, а громадянам і установам Китаю забороняється вести справи з відповідними особами і організаціями.
Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".
За даними ЗМІ і правозахисних організацій, до липня мимовільну працю уйгурів використовували при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein та інших світових компаній.
Крім того, 22 березня Канада ввела санкції за порушення прав уйгурів в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. У санкційний список потрапили чотири китайських чиновники і одна організація. Санкції запровадили в координації з ЄС, США і Великобританією.