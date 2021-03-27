RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Китай ввів санкції у відповідь проти США та Канади

Автор: РБК-Україна

Уряд Китаю ввело санкції проти Сполучених Штатів і Канади. Зокрема, проти керівників Комісії США з міжнародної релігійної свободи та члена парламенту Канади.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки.

"Сполучені Штати і Канада ввели односторонні санкції стосовно відповідних фізичних і юридичних осіб в Сіньцзяні 22 березня на підставі чуток і дезінформації. У відповідь китайська сторона вирішує накласти санкції", - йдеться в повідомленні.

Китай наклав санкції на:

  • голови Комісії США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) Гейл Манчін;
  • заступника голови USCIRF Тоні Перкінса;
  • члена парламенту Канади Майкла Чонга.

Згідно з заявою, Китай також ввів санкції щодо підкомітету з міжнародних прав людини і постійного комітету із закордонних справ і міжнародного розвитку Палати громад Канади.

Тим, хто потрапив під санкції, заборонений в'їзд на материкову частину Китаю, Гонконг і Макао, а громадянам і установам Китаю забороняється вести справи з відповідними особами і організаціями.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".

За даними ЗМІ і правозахисних організацій, до липня мимовільну працю уйгурів використовували при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein та інших світових компаній.

Крім того, 22 березня Канада ввела санкції за порушення прав уйгурів в Синьцзян-Уйгурському автономному районі Китаю. У санкційний список потрапили чотири китайських чиновники і одна організація. Санкції запровадили в координації з ЄС, США і Великобританією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайКанадаСанкції
Читайте також
Польща ввела санкції проти двох суден, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2"
На сході США в результаті перестрілки загинули дві людини
Прогноз погоди