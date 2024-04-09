Китай вмешивался в двое последних выборов в Канаде, - Reuters

Под давлением оппозиционных законодателей, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее создал комиссию по изучению иностранного вмешательства в выборы, и вот стали известны первые результаты ее работы службы разведки.

"Мы знаем, что КНР тайно и обманным путем вмешалась в выборы как 2019, так и 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих случаях эта деятельность носила прагматичный характер и была сосредоточена в первую очередь на поддержке тех, кто считался либо "прокитайским", либо "нейтральным" по вопросам, представляющим интерес для правительства КНР.

"Государственные субъекты могут успешно осуществлять иностранное вмешательство в Канаду, потому что это имеет мало юридических или политических последствий. Таким образом, внешнее влияние имеет низкий риск и высокую прибыль", - говорится в оценке CSIS.

Согласно официальной переписи 2021 года, в Канаде проживает около 1,7 млн человек китайского происхождения, что составляет чуть менее 5% от общей численности населения.