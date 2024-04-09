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Китай вмешивался в двое последних выборов в Канаде, - Reuters

Фото: Китай вмешивался в двое последних выборов в Канаде (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канадская служба разведки и безопасности (CSIS) выяснила, что агентурная сеть Китая вмешивалась в последние двое выборов в стране – в 2019 и 2021 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Под давлением оппозиционных законодателей, премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее создал комиссию по изучению иностранного вмешательства в выборы, и вот стали известны первые результаты ее работы службы разведки.

"Мы знаем, что КНР тайно и обманным путем вмешалась в выборы как 2019, так и 2021 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обоих случаях эта деятельность носила прагматичный характер и была сосредоточена в первую очередь на поддержке тех, кто считался либо "прокитайским", либо "нейтральным" по вопросам, представляющим интерес для правительства КНР.

"Государственные субъекты могут успешно осуществлять иностранное вмешательство в Канаду, потому что это имеет мало юридических или политических последствий. Таким образом, внешнее влияние имеет низкий риск и высокую прибыль", - говорится в оценке CSIS.

Согласно официальной переписи 2021 года, в Канаде проживает около 1,7 млн человек китайского происхождения, что составляет чуть менее 5% от общей численности населения.

 

Случаи шпионажа в пользу Китая

Ранее сообщалось, что Канада уволила двух ученых, которые работали в лаборатории инфекционных заболеваний, за передачу Китаю конфиденциальной информации. Переданные данные могли представлять угрозу национальной безопасности страны.

Кроме того, недавно помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен заявил, что в США задержали двух моряков Военно-морских сил. По его словам, в результате действий моряков "тайная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".

Также в декабре прошлого года Австралийский суд признал жителя Мельбурна, который ранее занимал видные должности в китайских общественных объединениях, виновным в планировании акта иностранного вмешательства.

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