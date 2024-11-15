Китай впервые отправил оружие РФ для войны против Украины. ЕС готовит санкции, - FAZ

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за того, что страна впервые отправила России оружие для использования против Украины. У ЕС есть "убедительные" доказательства относительно поставок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам источников издания, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих данных разведки и призвал к решительным действиям.
Боррель отметил, что доказательства были "убедительными" и продемонстрировали "оказание смертоносной поддержки" России.
"Теперь мы должны рассмотреть весь набор инструментов, включая запрет на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживание активов и запрет на въезд. Но вы также должны говорить непосредственно с Китаем и дать им понять: "Вы всегда говорили, что хотите быть нейтральными. Вы не нейтральны. Китай тоже не стремится к миру. Вы кормите зверя", - заявил он.
Источники издания не захотели вдаваться в подробности выводов разведки. Однако высокопоставленный дипломат сослался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters.
В конце сентября агентство эксклюзивно сообщило, что дочернее предприятие российской государственной оборонной компании "Алмаз-Антей" под названием "Купол" разработало и опробовало в Китае новый боевой беспилотник большой дальности и хочет наладить там серийное производство для использования этих дронов в войне против Украины. Это было сделано с привлечением китайских экспертов.
Отметим, Китай утверждает, что занимает якобы нейтральную позицию относительно войны России против Украины. Однако китайские компании продолжают поставлять РФ товары двойного значения. При этом официально не было зафиксировано передачу китайского оружия Москве.
Недавно уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Васюк заявил, что около 60% иностранных деталей, обнаруженных в российском оружии на поле боя в Украине, поступают из Китая.
Также СМИ сообщали, что у Запада есть доказательства того, что китайские компании тайно поставляют оружие в РФ. Это может означать существенную эскалацию вовлечения Пекина в войну в Украине.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Китай помогает России затягивать войну против Украины.
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