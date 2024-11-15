Китай впервые отправил оружие РФ для войны против Украины. ЕС готовит санкции, - FAZ

По словам источников издания, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих данных разведки и призвал к решительным действиям.

Боррель отметил, что доказательства были "убедительными" и продемонстрировали "оказание смертоносной поддержки" России.

"Теперь мы должны рассмотреть весь набор инструментов, включая запрет на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживание активов и запрет на въезд. Но вы также должны говорить непосредственно с Китаем и дать им понять: "Вы всегда говорили, что хотите быть нейтральными. Вы не нейтральны. Китай тоже не стремится к миру. Вы кормите зверя", - заявил он.

Источники издания не захотели вдаваться в подробности выводов разведки. Однако высокопоставленный дипломат сослался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters.

В конце сентября агентство эксклюзивно сообщило, что дочернее предприятие российской государственной оборонной компании "Алмаз-Антей" под названием "Купол" разработало и опробовало в Китае новый боевой беспилотник большой дальности и хочет наладить там серийное производство для использования этих дронов в войне против Украины. Это было сделано с привлечением китайских экспертов.