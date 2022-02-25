Китай утримався від визнання вторгнення Росії в Україну

Китай продовжує утримуватися від визнання вторгнення Росії в Україну. Офіційний представник МЗС Ван Веньбінь ухилився від більш ніж 30 питань у своєму щоденному п'ятничному брифінгу у закордонних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн", - неодноразово відповідав він журналістам, суворо дотримуючись заяв, зроблених Китаєм в попередні дні.

Ван також підтвердив, що Китай "розуміє законну заклопотаність Росії з питань безпеки", і повторив заклики до сторін"проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації ситуації".

Китай також відповів на завуальовану атаку президента США Джо Байдена в четвер, що будь-яка країна, яка підтримає Росію, буде "заплямована Асоціацією".

"Дійсно дискредитовані країни - це ті, які безглуздо втручаються у внутрішні справи інших країн і ведуть війни за кордоном в ім'я демократії і прав людини", - сказав Ван, коли його запитали про коментарі президента Байдена.

Ван також заявив, що Китай продовжить "нормальне торговельне співробітництво" з Росією "в дусі взаємної поваги, рівності і взаємної вигоди", і засудив західні санкції як "ніколи не є фундаментальним і ефективним способом вирішення проблем".