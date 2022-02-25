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Китай утримався від визнання вторгнення Росії в Україну

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Україна, П'ятниця 25 лютого 2022 13:53
Китай утримався від визнання вторгнення Росії в Україну Фото: офіційний представник МЗС Ван Веньбінь (news.cn)
Автор: Олександр Білоус

Китай продовжує утримуватися від визнання вторгнення Росії в Україну. Офіційний представник МЗС Ван Веньбінь ухилився від більш ніж 30 питань у своєму щоденному п'ятничному брифінгу у закордонних справах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність всіх країн", - неодноразово відповідав він журналістам, суворо дотримуючись заяв, зроблених Китаєм в попередні дні.

Ван також підтвердив, що Китай "розуміє законну заклопотаність Росії з питань безпеки", і повторив заклики до сторін"проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації ситуації".

Китай також відповів на завуальовану атаку президента США Джо Байдена в четвер, що будь-яка країна, яка підтримає Росію, буде "заплямована Асоціацією".

"Дійсно дискредитовані країни - це ті, які безглуздо втручаються у внутрішні справи інших країн і ведуть війни за кордоном в ім'я демократії і прав людини", - сказав Ван, коли його запитали про коментарі президента Байдена.

Ван також заявив, що Китай продовжить "нормальне торговельне співробітництво" з Росією "в дусі взаємної поваги, рівності і взаємної вигоди", і засудив західні санкції як "ніколи не є фундаментальним і ефективним способом вирішення проблем".

Нагадаємо, США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і " ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

Лідери Європейського Союзу в четвер домовилися ввести нові економічні санкції проти Росії, приєднавшись до США і Великобританії.

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