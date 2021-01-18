Китай і ВООЗ могли швидше реагувати на ранні прояви коронавірусу, - експерти

Група незалежних експертів прийшла до висновку, що Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я могли б діяти швидше, щоб запобігти на ранніх етапах поширення коронавірусу. У Китаю були можливості, щоб швидше реагувати на ранні ознаки пандемії.
Про це заявили експерти Незалежної групи щодо забезпечення готовності до пандемії та відповідних заходів, передає Medical Express.
"Заходи щодо стримування поширення вірусу повинні були бути негайно прийняті в усіх країнах, де існує ймовірність передачі інфекції", - йдеться у звіті експертів.
COVID-19 був вперше виявлений в центральному місті Ухань в кінці 2019 року, перш ніж просочитися за межі Китаю і викликати глобальний хаос, який забрав понад два мільйони життів і знищив економіку.
"Заходи громадського здоров'я могли бути застосовані більш рішуче місцевими та національними органами охорони здоров'я Китаю в січні", - заявили експерти.
Незалежна група також критикувалася ВООЗ за повільність на початку кризи, відзначаючи, що агентство охорони здоров'я ООН не скликав свій комітет з надзвичайних ситуацій до 22 січня 2020 року.
Та комітет не зміг погодитися оголосити спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення (PHEIC) - найвищим рівнем небезпеки.
Нагадаємо, раніше учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що немає мети знайти провину Китаю в появі коронавірусу, оскільки він міг виникнути в іншій країні. Він додав, що поки інформації про походження COVID-19 не занадто багато.