Китай і ВООЗ могли швидше реагувати на ранні прояви коронавірусу, - експерти

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Група незалежних експертів прийшла до висновку, що Китай і Всесвітня організація охорони здоров'я могли б діяти швидше, щоб запобігти на ранніх етапах поширення коронавірусу. У Китаю були можливості, щоб швидше реагувати на ранні ознаки пандемії.

Про це заявили експерти Незалежної групи щодо забезпечення готовності до пандемії та відповідних заходів, передає Medical Express.

" Заходи щодо стримування поширення вірусу повинні були бути негайно прийняті в усіх країнах, де існує ймовірність передачі інфекції", - йдеться у звіті експертів.

COVID-19 був вперше виявлений в центральному місті Ухань в кінці 2019 року, перш ніж просочитися за межі Китаю і викликати глобальний хаос, який забрав понад два мільйони життів і знищив економіку.

"Заходи громадського здоров'я могли бути застосовані більш рішуче місцевими та національними органами охорони здоров'я Китаю в січні", - заявили експерти.

Незалежна група також критикувалася ВООЗ за повільність на початку кризи, відзначаючи, що агентство охорони здоров'я ООН не скликав свій комітет з надзвичайних ситуацій до 22 січня 2020 року.

Та комітет не зміг погодитися оголосити спалах коронавірусу надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення (PHEIC) - найвищим рівнем небезпеки.

Нагадаємо, раніше учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що немає мети знайти провину Китаю в появі коронавірусу, оскільки він міг виникнути в іншій країні. Він додав, що поки інформації про походження COVID-19 не занадто багато.