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Китай и ВОЗ могли быстрее реагировать на ранние проявления коронавируса, - эксперты

Женева, Понедельник 18 января 2021 20:24
Китай и ВОЗ могли быстрее реагировать на ранние проявления коронавируса, - эксперты
Фото: лаборатория (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Группа независимых экспертов пришла к выводу, что Китай и Всемирная организация здравоохранения могли бы действовать быстрее, чтобы предотвратить на ранних этапах распространение коронавируса. У Китая были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние признаки пандемии.

Об этом заявили эксперты Независимой группы по обеспечению готовности к пандемии и ответным мерам, передает Medical Express.

"Меры по сдерживанию распространения вируса должны были быть немедленно приняты во всех странах, где существует вероятность передачи инфекции", - говорится в отчете экспертов.

COVID-19 был впервые обнаружен в центральном городе Ухань в конце 2019 года, прежде чем просочиться за пределы Китая и вызвать глобальный хаос, который унес более двух миллионов жизней и уничтожил экономику.

"Меры общественного здравоохранения могли быть применены более решительно местными и национальными органами здравоохранения Китая в январе", - заявили эксперты.

Независимая группа также критиковалась ВОЗ за медлительность в начале кризиса, отмечая, что агентство здравоохранения ООН не созывало свой комитет по чрезвычайным ситуациям до 22 января 2020 года.

И комитет не смог согласиться объявить вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC) - наивысшим уровнем опасности.

Напомним, ранее участник миссии ВОЗ Фабиан Лендертц заявил, что нет цели найти вину Китая в появлении коронавируса, поскольку он мог возникнуть в другой стране. Он добавил, что пока информации о происхождении COVID-19 не слишком много.

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