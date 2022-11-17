ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай украл больше американских данных, чем другие страны вместе взятые, - ФБР

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 17 ноября 2022 05:12
Китай украл больше американских данных, чем другие страны вместе взятые, - ФБР Фото: глава ФБР Кристофер Рэй (fbi.gov)
Автор: Александр Мороз

На сегодня Китай украл у США больше данных, чем другие страны вместе взятые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя, которого цитирует The Hill.

По его словам, существует озабоченность национальной безопасностью США, когда речь идет о Китае.

"Обширная хакерская программа Китая является крупнейшей в мире, и они украли больше личных и деловых данных американцев, чем все остальные страны вместе взятые", - заявил он на слушаниях по международным угрозам Комитета внутренней безопасности Палаты представителей.

В частности, Рэй упомянул TikTok и его материнскую компанию ByteDance как одну из основных проблем разведки.

"Китайское правительство может использовать их для контроля сбора данных о миллионах пользователей или управления алгоритмом рекомендаций, который может быть использован для операций влияния, если они того пожелают, или для управления программным обеспечением на миллионах устройств", - добавил директор ФБР.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном взломе базы данных Минюста США с федеральными судебными документами. Под подозрением хакеры из Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай ФБР
NEWS
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
Зеленский ответил на прогнозы Буданова об окончании войны
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму