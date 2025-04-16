Китай выдвинул условия для переговоров с администрацией Трампа, - Bloomberg

Пекин требует большего уважения и сдерживания пренебрежительных замечаний со стороны членов кабинета Трампа, сообщил источник агентства в Пекине. Речь может идти идет о "невежественных" заявлениях вице-президента Джей Ди Вэнса о "китайских крестьянах".

Другие условия включают более последовательную позицию США и готовность развеять опасения Китая по поводу американских санкций и Тайваня, сказал источник.

По словам источника, Пекин также хочет, чтобы США назначили координатора переговоров, который пользуется поддержкой президента и может помочь подготовить сделку, которую Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин смогут подписать во время встречи.

Торговая война

Судьба мировой экономики и финансовых рынков во многом зависит от того, смогут ли США и Китай найти способ избежать затяжной торговой войны. Трамп ввел в отношении Китая пошлины в размере 145%, что побудило Пекин принять ответные меры. Это угрожает уничтожить большую часть торговли между крупнейшими экономиками мира.

Тарифы США вызвали широкую общественную поддержку в Китае для ответных мер, дав Си политический стимул отклонить неоднократные требования Трампа о телефонном звонке. Президент США 15 апреля снова призвал Китай связаться с ним, чтобы начать переговоры по урегулированию торговой войны.

Китай требует уважения

По словам человека, знакомого с позицией Пекина, важнейшим предварительным условием любых переговоров является то, что китайские официальные лица должны быть уверены в том, что такое взаимодействие будет осуществляться с уважением.

По словам источника, в то время как Трампа был относительно сдержан в публичных высказываниях в адрес Си Цзиньпина, другие члены его администрации были настроены более воинственно, из-за чего официальные лица в Пекине не были уверены в позиции США.

Чиновники в Пекине считают, что у Трампа огромный контроль над этой администрацией. В результате, когда американские чиновники делают резкие заявления о Китае, а Трамп не открещивается от этих взглядов, китайские чиновники предполагают, что президент одобряет их позицию, сказал источник

Заявления Вэнса

Хотя источник не назвал конкретных комментариев должностных лиц администрации, Пекин недавно выразил заметное недовольство комментариями вице-президента Джей Ди Вэнса о "китайских крестьянах". Представитель МИД Китая Линь Цзянь на прошлой неделе назвал эти замечания "невежественными и неуважительными", что стало редким прямым упреком высокопоставленному лидеру США.