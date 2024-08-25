Китай выступил против санкций США в отношении компаний, помогающих России в войне в Украине
Китай выразил несогласие с последними санкциями, введенными США против китайских компаний из-за их предполагаемой связи с войной России в Украине. Пекин заявил, что примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайского бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post.
В пятницу США объявили о введении масштабных санкций против сотен компаний в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Эти компании обвиняются в поддержке военных действий России и помощи в обходе санкций. Американский Госдепартамент выразил озабоченность из-за "масштабов экспорта товаров двойного назначения" из Китая в Россию.
Министерство коммерции Китая резко осудило включение нескольких китайских компаний в список экспортного контроля США. Ведомство назвало действия Вашингтона "типичными односторонними санкциями", которые могут нарушить глобальные торговые порядки и повлиять на стабильность промышленных и логистических цепочек.
Китай призвал США немедленно прекратить "неправильную практику" и подчеркнул готовность принять меры для защиты законных прав своих компаний.
Санкции США стали очередным шагом в серии ограничений, наложенных на российские компании и их партнеров после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Несмотря на санкции, Россия продолжает поддерживать экономику за счет продажи нефти и газа.
Китай, который пытается сохранять нейтральную позицию в конфликте в Украине, усилил закупки российской нефти после введения западных санкций против Москвы, что еще больше укрепило его влияние на Россию.
Санкции США против России
12 июня США ввели новые санкции против 300 физических и юридических лиц в России и других странах, которые поддерживают военную машину Кремля. Минфин США уделил особое внимание иностранным банкам, которые сотрудничают с лицами и организациями, попавшими под санкции РФ, что ставит их в зону риска.
Помимо этого 23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России, а также против посредников из ряда стран, которые помогали РФ обходить санкции и поставляли детали для самолетов "Су". Это ОАЭ, Гонконг, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Китай.
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