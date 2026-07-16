Китай отправляет роботов "в люди", чтобы научить их хорошо себя вести

Китайские компании начали массово выводить гуманоидных роботов из лабораторий в реальные условия, чтобы научить их взаимодействовать с людьми и выполнять повседневные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Беспилотные машины уже работают на заводах, складах и логистических центрах, собирая данные для дальнейшего развития искусственного интеллекта.

По данным агентства, Китай наращивает использование гуманоидных роботов в промышленности, стремясь ускорить их обучение не в симуляциях, а в реальной среде.

Инженеры считают, что именно взаимодействие с людьми и физическим миром позволит машинам быстрее овладеть навыками, необходимыми для повседневной работы.

Роботы уже выполняют несложные операции на предприятиях, складах, в логистических центрах и производстве аккумуляторов. Во время работы они собирают огромные массивы данных о движениях, предметах и взаимодействии с окружающей средой.

Эта информация используется для обучения моделей искусственного интеллекта, чтобы в будущем работы могли самостоятельно выполнять все более сложные задачи.

Bloomberg отмечает, что такой подход напоминает метод обучения большим языковым моделям, которые совершенствуются благодаря обработке огромных объемов информации. В случае гуманоидов данные собираются не из текстов, а из реального физического мира.

Развитие отрасли поддерживают и власти Китая, которые рассматривают робототехнику как одно из ключевых направлений технологического развития страны.

Пекин стремится усилить свои позиции в мировой конкуренции за лидерство в области искусственного интеллекта и автоматизации производства.

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на быстрый прогресс, современные гуманоидные работы пока существенно уступают человеку в ловкости, адаптивности и способности работать в непредсказуемых условиях.