RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Китай ответил на планы Трампа повысить пошлины: торговые войны не приводят к победе

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 10-процентные тарифы на весь импорт из Китая. Причиной такого шага он назвал "наплыв незаконных наркотиков, включая фентанил и другие вещества".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV.

На это заявление отреагировал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй, подчеркнув, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами взаимовыгодно, а тарифные или торговые войны не приводят к победе ни одной из сторон.

Лю Пэнъюй также отметил, что после встречи на саммите в Сан-Франциско Китай и США возобновили регулярное взаимодействие в антинаркотической сфере.

Китайская сторона проинформировала США о ходе своих операций, ответила на запросы американских властей и предприняла соответствующие действия. Заявления о том, что Китай якобы способствует поставкам химических прекурсоров фентанила в США, были названы безосновательными.

Ранее Трамп заявил о намерении ввести пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая. Эти заявления вызвали значительный резонанс на мировых финансовых рынках.

Аналитики Bank of America прогнозируют, что в первой половине 2025 года, при президентстве Дональда Трампа, валюты развивающихся стран обесценятся на 5%, а суверенные облигации будут массово распродаваться.

О том, как новый президент хочет увеличить пошлины на импорт из Мексики, Канады и Китая, и как реагируют мировые рынки, - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСоединенные Штаты Америки