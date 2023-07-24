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Китай возобновил действие безвиза для некоторых стран: кого коснется

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Пекин, Понедельник 24 июля 2023 07:30
Китай возобновил действие безвиза для некоторых стран: кого коснется Фото: Китай ввел безвиз для граждан Сингапура и Брунея (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Китая возобновило действие 15-дневного безвизового въезда для граждан Сингапура и Брунея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Изменения вступают в силу со среды, 26 июля. Двухнедельный безвиз для граждан этих стран был отменен более трех лет назад на фоне распространения COVID-19.

"Безвизовый въезд в Китай будет доступен для граждан Сингапура и Брунея с обычными паспортами, которые путешествуют по делам, на экскурсию, в гости к родственникам и друзьям, а также транзитом", - говорится в уведомлении МИД Китая.

В свою очередь, в последние месяцы правительство Китая добивается возобновления работы безвизового въезда своих граждан в Сингапур.

Китай упрощает въезд в страну после коронавируса

Напомним, в декабре прошлого года Китай объявил об ослаблении COVID-ограничений и карантина. Это были первые радикальные изменения с начала всей пандемии коронавируса.

Позже в Департаменте консульских дел МИД Китая объявили, что с 15 марта возобновляется рассмотрение и выдача всех категорий виз иностранным гражданам для въезда в страну.

В МИД Китая также сообщили, что иностранцы, имеющие визы, выданные до 28 марта 2020 года, срок действия которых еще не истек, также смогут въехать в страну.

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