Китай отклонил просьбу США о встрече министров обороны

В Белом доме рассказали, что министерство обороны обсуждало возможность о начале переговоров между Остином и его китайским коллегой Шанфу.

"Ночью КНР сообщила США, что они отклонили наше приглашение в начале мая для министра Остина встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре", - отметили в Пентагоне.

Как отмечает издание, некоторые аналитики по безопасности считают, что возможной причиной отказа является раздражение Пекина санкциями США против Ли Шанфу, которые были введены за "якобы помощь в передаче боевых самолетов Су-35 и оборудования ракетных систем С-400 от российского продавца оружия "Рособоронэкспорт" в Китай".

В Пентагоне заявили, что верят в открытое общение, чтобы "обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт". Следует отметить, что руководители оборонных ведомств, 2 июня, посетят Сингапур, где проведут двусторонние встречи с коллегами из всего региона.

Отношения США и Китая