RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай отклонил просьбу США о встрече министров обороны

Фото: министр обороны Китая Ли Шанфу (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай отклонил прошение США о встрече между руководителями оборонных ведомств этих стран Ллойда Остина и Ли Шанфу на ежегодном форуме безопасности в Сингапуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Белом доме рассказали, что министерство обороны обсуждало возможность о начале переговоров между Остином и его китайским коллегой Шанфу.

"Ночью КНР сообщила США, что они отклонили наше приглашение в начале мая для министра Остина встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре", - отметили в Пентагоне.

Как отмечает издание, некоторые аналитики по безопасности считают, что возможной причиной отказа является раздражение Пекина санкциями США против Ли Шанфу, которые были введены за "якобы помощь в передаче боевых самолетов Су-35 и оборудования ракетных систем С-400 от российского продавца оружия "Рособоронэкспорт" в Китай".

В Пентагоне заявили, что верят в открытое общение, чтобы "обеспечить, чтобы конкуренция не переросла в конфликт". Следует отметить, что руководители оборонных ведомств, 2 июня, посетят Сингапур, где проведут двусторонние встречи с коллегами из всего региона.

Отношения США и Китая

Американо-китайские отношения находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, усилия по улучшению дипломатической деятельности трудно достигают прогресса.

Однако, несмотря на напряженность, торговые представители США и Китая проводят переговоры по экономическим и торговым спорам. Это расценивается как признак предварительных усилий по стабилизации отношений между двумя государствами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайСоединенные Штаты Америки