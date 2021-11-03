RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай може збільшити кількість ядерних боєголовок до тисячі, - Пентагон

Автор: Дмитрий Кузнецов

Згідно з даними розвідки США Китай може до 2030 року збільшити кількість ядерних боєголовок мінімум до 1 тисячі. У Пентагоні також допускають, що Пекін вже створив власну ядерну тріаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Пентагону про оцінку військових можливостей Китаю.

"Темпи ядерної експансії Китаю, що прискорюються, можуть призвести до того, що він матиме до 2027 року до 700 ядерних боєзарядів. КНР, ймовірно, планує обзавестися щонайменше 1 тисячею боєголовок до 2030 року", - йдеться в доповіді.

Відзначається, що це більше тих темпів і кількості, які прогнозувалися Пентагоном в 2020 році.

У доповіді також вказується, що Китай вже міг створити в первісному вигляді "ядерну тріаду". Крім того, вважають в Пентагоні, Пекін має намір підвищити рівень бойової готовності ядерних сил у мирний час, модернізувати і розширити їх.

"Китай вкладає кошти в ряд засобів доставлення ядерної зброї наземного, морського і повітряного базування", - наголошується в документі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКитайЯдерна зброя