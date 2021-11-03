Китай може збільшити кількість ядерних боєголовок до тисячі, - Пентагон

"Темпи ядерної експансії Китаю, що прискорюються, можуть призвести до того, що він матиме до 2027 року до 700 ядерних боєзарядів. КНР, ймовірно, планує обзавестися щонайменше 1 тисячею боєголовок до 2030 року", - йдеться в доповіді.

Відзначається, що це більше тих темпів і кількості, які прогнозувалися Пентагоном в 2020 році.

У доповіді також вказується, що Китай вже міг створити в первісному вигляді "ядерну тріаду". Крім того, вважають в Пентагоні, Пекін має намір підвищити рівень бойової готовності ядерних сил у мирний час, модернізувати і розширити їх.

"Китай вкладає кошти в ряд засобів доставлення ядерної зброї наземного, морського і повітряного базування", - наголошується в документі.