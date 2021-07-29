Китай успішно вивів на орбіту супутник Тяньхуэй I-04

Сьогодні, о 7:01 за київським часом, Китай запустив супутник "Тяньхуей I-04" на ракеті-носії "Чанчжен". Наразі відомо, що супутник успішно вийшов на задану орбіту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Сінхуа .

Для ракети-носія "Чанчжен", це був 381 політ за рахунком.

Запуск відбувся з космодрому Цзюцюань о 7:01 за київським часом.

Нагадаємо, що РБК-Україна також розповідало про те, що Китай успішно вивів на орбіту супутники дистанційного зондування Yaogan-30-09, що використовуватимуться для ретельного дослідження впливу зовнішнього електромагнітного поля.

Також, як повідомляло РБК-Україна, Китай запустив у космос ракету-носія "Чанчжен-5B" з основним модулем майбутньої китайської орбітальної станції.