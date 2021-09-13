Китай посилив карантин в провінції Фуцзянь, аби стримати поширення "Дельти"

В Китаї запровадили нові карантинні обмеження для провінції Фуцзянь. Це пов’язано з виявленими випадками зараження на штам "Дельта".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
В понеділок у провінції Фуцзянь зареєстрували щонайменше 22 нових випадків зараження на "Дельту". Влада країни прийняла рішення провести масове тестування серед студентів й вчителів протягом наступного тижня.
Зазначається, що в провінції тимчасово призупинять транспортні послуги, роботу барів, кінотеатрів та заборонять масові збори людей.
Відзначимо, що місто Путянь наразі найбільше страждає через спалахи інфекції. Навчальні заклади в окрузі зачинені на карантин, а усі хто мають намір покинути місто - зобов’язані продемонструвати негативний результат тесту на виявлення коронавірусу.