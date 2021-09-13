RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай посилив карантин в провінції Фуцзянь, аби стримати поширення "Дельти"

Автор: Сергій Пишкін

В Китаї запровадили нові карантинні обмеження для провінції Фуцзянь. Це пов’язано з виявленими випадками зараження на штам "Дельта".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В понеділок у провінції Фуцзянь зареєстрували щонайменше 22 нових випадків зараження на "Дельту". Влада країни прийняла рішення провести масове тестування серед студентів й вчителів протягом наступного тижня.

Зазначається, що в провінції тимчасово призупинять транспортні послуги, роботу барів, кінотеатрів та заборонять масові збори людей.

Відзначимо, що місто Путянь наразі найбільше страждає через спалахи інфекції. Навчальні заклади в окрузі зачинені на карантин, а усі хто мають намір покинути місто - зобов’язані продемонструвати негативний результат тесту на виявлення коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКоронавірус "Дельта"Коронавірус