Китай таємно передав Сербії нові системи ППО

У суботу, 9 квітня, китайські транспортні літаки Y-20 приземлилися в аеропорту "Нікола Тесла". Вони нібито привезли до Сербії комплекси HQ-22.

Сербський уряд оформив угоду купівлі нових систем ППО ще в 2019 році. З того часу західні країни кілька разів закликали Сербію відмовитися від договору, оскільки євроінтеграційні плани повинні поєднуватися із сумісністю типів озброєння.

Однак, Сербія цього так і не зробила. Президент Александар Вучіч пообіцяв показати новинки сербського війська 12-13 квітня.

ВПС Китаю організували доставку показово. Шість транспортних літаків пролетіли скупченням, зокрема і над двома країнами-членами НАТО – Туреччиною і Болгарією. На думку експертів, це пов'язано з демонстрацією сили та впливу Пекіна.