Китай таємно передав Сербії нові системи ППО

Сербія отримала від Китаю сучасні зенітно-ракетні комплекси HQ-22. Транспортування військової техніки здійснили Військово-повітряні сили КНР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.
У суботу, 9 квітня, китайські транспортні літаки Y-20 приземлилися в аеропорту "Нікола Тесла". Вони нібито привезли до Сербії комплекси HQ-22.
Сербський уряд оформив угоду купівлі нових систем ППО ще в 2019 році. З того часу західні країни кілька разів закликали Сербію відмовитися від договору, оскільки євроінтеграційні плани повинні поєднуватися із сумісністю типів озброєння.
Однак, Сербія цього так і не зробила. Президент Александар Вучіч пообіцяв показати новинки сербського війська 12-13 квітня.
ВПС Китаю організували доставку показово. Шість транспортних літаків пролетіли скупченням, зокрема і над двома країнами-членами НАТО – Туреччиною і Болгарією. На думку експертів, це пов'язано з демонстрацією сили та впливу Пекіна.
До слова, Євросоюз може надати Україні статус кандидата в члени об'єднання у червні.
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