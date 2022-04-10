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Китай таємно передав Сербії нові системи ППО

Фото: Зенітно-ракетні комплекси HQ-22 (eng.mod.gov.cn)
Автор: Антон Федорців

Сербія отримала від Китаю сучасні зенітно-ракетні комплекси HQ-22. Транспортування військової техніки здійснили Військово-повітряні сили КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

У суботу, 9 квітня, китайські транспортні літаки Y-20 приземлилися в аеропорту "Нікола Тесла". Вони нібито привезли до Сербії комплекси HQ-22.

Сербський уряд оформив угоду купівлі нових систем ППО ще в 2019 році. З того часу західні країни кілька разів закликали Сербію відмовитися від договору, оскільки євроінтеграційні плани повинні поєднуватися із сумісністю типів озброєння.

Однак, Сербія цього так і не зробила. Президент Александар Вучіч пообіцяв показати новинки сербського війська 12-13 квітня.

ВПС Китаю організували доставку показово. Шість транспортних літаків пролетіли скупченням, зокрема і над двома країнами-членами НАТО – Туреччиною і Болгарією. На думку експертів, це пов'язано з демонстрацією сили та впливу Пекіна.

До слова, Євросоюз може надати Україні статус кандидата в члени об'єднання у червні.

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