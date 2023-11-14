Китай и Россия помогают КНДР расширять ее военный потенциал, - глава Пентагона

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают КНДР расширять свои возможности, и позволяют ей уклоняться от санкций Совета Безопасности ООН", - сказал Остин на встрече министров обороны и представителями 17 стран, входящих в состав Командования ООН – органа, наблюдающего за перемирием.

Он также отметил, что США и другие страны-члены ООН обеспокоены недавним ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР, а также в передаче Северной Кореей вооружения России, которое используется во вторжении в Украину.

Что предшествовало

17 стран-членов Командования ООН, в том числе США, Британия, Австралия и Турция, направили войска или оказали медицинскую помощь во время Корейской войны 1950-53 годов. Созданное в 1950 году, Командование ООН было уполномочено восстанавливать мир и обеспечивать соблюдение перемирия, одновременно выступая в качестве канала связи с Северной Кореей. Его возглавляет командующий американскими военными, которые дислоцируются в Южной Корее.

Северная Корея ранее назвала Командование ООН "инструментом конфронтации США", который не имеет ничего общего с Организацией Объединенных Наций, и "незаконной военной организацией", которую необходимо распустить, чтобы предотвратить начало новой войны на Корейском полуострове.

Милитаристская политика КНДР

Несмотря на предупреждения со стороны США и других стран, ранее Северная Корея заявила, что ее отношения с Россией в сфере вооружений будут укрепляться.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен выразил серьезную обеспокоенность по поводу военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Блинкен заявил, что США за этим внимательно следит.

Также позже стало известно, что Северная Корея заявила о намерении усилить разработку ядерного оружия в ответ на недавний испытательный запуск США межконтинентальной баллистической ракеты.