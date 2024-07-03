Китай создает для России ударный дрон по образцу Shahed, - Bloomberg

По данным агентства, в 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию.

В то же время, источники Bloomberg говорят, что китайские беспилотники в Украине еще не будут использоваться.

Некоторые страны считают, что предоставление России БПЛА для целей нападения будет трактоваться как летальная помощь, против которой китайских официальных лиц неоднократно предостерегал Запад, сообщили двое чиновников.

Один человек, осведомленный с этим вопросом, сказал, что, по оценкам США, Китай взвешивает, следует ли присылать полностью построенные беспилотники, но тем временем присылает "комплекты, которые можно превратить в ударные дроны". США до сих пор не считают, что Китай посылает смертоносную помощь России, сказал он, отметив, что другие страны могут иметь другую интерпретацию.

По словам чиновников, одна обеспокоенность состоит в том, что Китай может производить беспилотник, подобный Shahed, гораздо быстрее, чем Иран или Россия.

Официальные лица не идентифицировали этот дрон, но китайские оборонные веб-сайты и несколько СМИ сообщили, что страна разрабатывает ударный беспилотник-камикадзе под названием Sunflower 200, который по внешнему виду похож на иранский дрон Shahed 136.

Военное сотрудничество Китая и РФ