Китай создал неофициальную полицию в зарубежных странах для слежки за диаспорой, - Bloomberg
В Канаде, США, Италии, Германии и Великобритании Китай создал неофициальные полицейские участки. Цель – мониторинг и запугивание членов китайской диаспоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников, Канада сделала подробную карту того, что, по ее словам, является тайными полицейскими операциями Китая в пределах канадских границ.
Ожидается, что Оттава поделится своими выводами с G-7 в ближайшие недели и хочет изучить скоординированный ответ.
Представитель посольства Китая в Оттаве заявил, что "нет так называемых заграничных полицейских отделений".
Великобритания стремится координировать свои действия вместе с Канадой и другими членами G-7, сказал один из источников. Но согласование ответа может быть сложным, поскольку многие страны столкнулись с этой проблемой на уровне правоохранительных органов, однако они имеют разные правовые системы, отметил другой чиновник.
"Иностранное вмешательство любого рода абсолютно неприемлемо. Поскольку продолжаются расследования по иностранному вмешательству в Канаду, мы не будем давать дальнейшие комментарии", — заявил Жан-Себастьян Комо, спикер министра общественной безопасности Канады Доминика Леблана.
Китай заявил, что центры, которыми якобы руководят местные волонтеры, а не полицейские, помогают гражданам Китая восстанавливать документы и предлагают другие услуги.
"Китай строго придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран", - заявил спикер посольства в Оттаве.
Предыстория
Мадридская правозащитная группа Safeguard Defenders заявила в отчете за 2022 год, что Китай руководит по крайней мере 54 тайными "полицейскими отделениями" на пяти континентах.
В прошлом году правительство Великобритании с тревогой отреагировало на сообщения о якобы китайских полицейских участках в стране, назвав эту информацию "вопиющей". В июне 2023 года он заявил, что Китай закрыл центры и что расследование не выявило незаконной деятельности китайского государства.
В прошлом году власти США выдвинули обвинения двум лицам в Нью-Йорке по обвинениям в проведении незаконной полицейской операции в нижнем Манхэттене для филиала Министерства общественной безопасности Китая с целью "контроля и запугивания диссидентов и критикующих" правительство в Пекине.
Италия начала исследовать возможные операции Китая после того, как Safeguard Defenders сообщила, что здесь находится самое большое количество так называемых участков.
Правительство Германии заявило, что в стране есть два таких "участка".
Напомним, Китай обрушился с критикой на НАТО в связи с заявлением Североатлантического альянса о том, что Пекин стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины.
В декларации саммита НАТО Китай призвали прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий РФ .
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