Китай будує у пустелі макети кораблів ВМС США, - Reuters

На супутникових знімках із пустелі Сіньцзян у Китаї помітили макети у формі авіаносця ВМС США та інших американських військових кораблів. Таке припущення висунули журналісти Reuters, вивчаючи фото компанії Maxar Technologies.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначають, що макети авіаносця та двох есмінців типу "Арлі Берк" знаходилися на новому полігоні для випробування ракетних озброєнь.
"Можливо, (макети зроблені) як навчальні цілі", - пише агентство.
Журналісти агенції відправили запит у Міноборони Китаю, проте відповіді поки не отримали.
Такі дії Китаю можуть бути пов'язані з напруженістю їхніх стосунків із Вашингтоном. Пекін зазіхає на територію Тайваню і акваторію Південно-Китайського моря. Водночас Пентагон запевняє, що готовий підтримати Тайвань. Тому в останні роки Китай нарощує протикорабельний потенціал, у тому числі й проти ВМС США.
Нагадаємо, Тайвань збільшить кількість військових навчань із наступного року на тлі конфлікту з Китаєм.
Також влада Китаю пригрозила прихильникам незалежності Тайваню довічною кримінальною відповідальністю.