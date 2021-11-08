Китай будує у пустелі макети кораблів ВМС США, - Reuters

Зазначають, що макети авіаносця та двох есмінців типу "Арлі Берк" знаходилися на новому полігоні для випробування ракетних озброєнь.

"Можливо, (макети зроблені) як навчальні цілі", - пише агентство.

Журналісти агенції відправили запит у Міноборони Китаю, проте відповіді поки не отримали.

Такі дії Китаю можуть бути пов'язані з напруженістю їхніх стосунків із Вашингтоном. Пекін зазіхає на територію Тайваню і акваторію Південно-Китайського моря. Водночас Пентагон запевняє, що готовий підтримати Тайвань. Тому в останні роки Китай нарощує протикорабельний потенціал, у тому числі й проти ВМС США.