Китай і США не змогли узгодити переговори щодо торгової угоди

Сполучені Штати та Китай не змогли визначитися із термінами зустрічі для переговорів щодо торгової угоди. Про це передає РБК-Україна із посиланням на агентство Bloomberg.

Як зазначають неназвані чиновники, знайомі із ситуацією довкола переговорів, сторони не ухвалили рішення щодо переговорів після того, як прохання Пекіна про відстрочку введення мит були відхилені Вашингтоном. Нові мита уже вступили в силу.

З обох сторін діалогу спостерігається недовіра, переговорники не можуть досягти домовленостей про базові умови переговорів щодо торгової угоди. Тож наразі дата візиту офіційних осіб Китаю у Вашингтон ще не призначена.

Хоча джерела Bloomberg уточнюють, що це необов'язково означає те, що зустріч взагалі не відбудеться. Спроби налагодити діалог триватимуть. Також на сьгодні ф'ючерси на акції США подешевшали після новин про намагання досягти угоди.

Щонайменше два моменти у переговорах стали каменем спотикання - США просять позначити низку параметрів для наступного раунду переговорів і закликають Китай відкласти введення нових мит.

Нагадаємо, США та Китай у неділю, 1 вересня, почали вводити нові додаткові мита на товари одне одного. Зокрема, вже набули сили нові 5-відсоткові мита, введені Китаєм на поставки сирої нафти, соєвих бобів та інших товарів з США загальною вартістю понад 75 млрд доларів.

Зі свого боку Вашингтон підвищив мита на товари з Китаю загальною вартістю 300 млрд доларів додатково на 5% у порівнянні з раніше оголошеними показниками в 10%. Таким чином, торгові мита США на товари з Китаю з 1 вересня становлять 15%.