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Китай скупает в США оборудование для производства микросхем, несмотря на ограничения

Фото: Китай, несмотря на ограничения, покупает американское оборудование для микросхем (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китайские компании скупают американское оборудование для производства чипов, несмотря на ряд ограничений, наложенных США по экспорту таких товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В годовом отчете, опубликованном двухпартийным комитетом Палаты представителей США по Китаю, говорится, что импортеры часто могут приобрести оборудование, если они утверждают, что оно используется на старой производственной линии, а с ограниченными возможностями для проверок конечного использования трудно проверить, не используется ли оно для создания более совершенных чипов.

Отмечается, что Соединенным Штатам удалось закрыть ключевую лазейку в своих усилиях перекрыть доступ Китая к передовым инструментам для производства чипов, убедив Японию и Нидерланды, обладающие такими же мощными отраслями производства оборудования для изготовления микросхем, объявить о собственных ограничениях на экспорт технологии.

Но Китай накапливал оборудование, воспользовавшись разрывом между введением ограничений на экспорт, поскольку США объявили об этом в октябре 2022 года, Япония и Нидерланды в июле и сентябре 2023 соответственно.

Согласно документу, с января по август 2023 года Китай импортировал из Нидерландов оборудование для производства полупроводников на сумму 3,2 млрд долларов, что на 96,1% больше, чем за тот же период 2022 года. За первые восемь месяцев 2023 г. объем импорта Китаем полупроводникового оборудования из всех стран составил 13,8 млрд долларов.

Ограничения по торговле с Китаем

В США и странах Евросоюза стали все чаще звучать инициативы по экономическому давлению на Китай, среди которых введение определенных торговых ограничений.

Bloomberg заявлял, что ЕС и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах, как Китай.

Китай же принялся контролировать экспорт некоторых металлов, которые широко используются в полупроводниковой промышленности для производства микросхем.

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