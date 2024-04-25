Китай спрятал в порту корабль, доставлявший оружие из КНДР в Россию, - Reuters

Британский аналитический центр Royal United Services Institute (RUSI) сообщил, что российское судно "Ангара", которое с августа 2023 года переправило в российские порты тысячи контейнеров, предположительно содержащих северокорейские боеприпасы, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

Присутствие корабля в китайском порту подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и их союзники, пытающиеся перекрыть военную и экономическую поддержку России. Поскольку Украина испытывает нехватку боеприпасов, официальные лица США делают все более резкие предупреждения о помощьи Китая в восстановлении российской армии после ее ранних поражений в войне на Украине.

Ожидается, что эта поддержка будет стоять на первом месте в повестке дня на этой неделе, когда госсекретарь Энтони Блинкен посетит Пекин.

Представитель Госдепартамента США заявил, что ему известно о "достоверных сообщениях из открытых источников" о том, что "Ангара" в настоящее время пришвартована в китайском порту, и он поднял этот вопрос перед китайскими властями.

"Мы призываем все государства-члены выполнить свои обязательства по резолюции 2397 СБ ООН", - сказал чиновник

Он ссылался на резолюцию ООН об ограничении торговли с Северной Кореей и требование к государствам ООН снять с регистрации любые суда, участвующие в незаконной деятельности.

"Когда госсекретарь Блинкен встретится со своими коллегами из КНР на этой неделе, он рассмотрит ряд проблем, включая войну России против Украины и отношения между Россией и КНДР", - сказал официальный представитель.

Спутниковые снимки, полученные RUSI в последние месяцы от компаний, в том числе от базирующейся в Сан-Франциско фирмы Planet Labs PBC, занимающейся съемкой Земли, показывают, что "Ангара" пришвартована на верфи Zhoushan Xinya Shipyard в провинции Чжэцзян, которая на своем веб-сайте сообщает, что это крупнейшая частная судоремонтная компания Китая.

Корабль был идентифицирован по уникальному транспондеру автоматической идентификационной системы (AIS), который был кратковременно включен, вероятно, из соображений безопасности, во время плавания по оживленному участку Корейского пролива по пути в Китай.

В RUSI сообщили, что перед прибытием в Китай 9 февраля, по-видимому, для ремонта или технического обслуживания, "Ангара" в январе была пришвартована в северокорейском и российском портах с выключенным транспондером. Он снова прекратил передачу вскоре после прибытия в Китай.

Минимум 11 рейсов в Россию

Корабль, попавший под санкции США, открывает новую в мае 2022 года осуществил как минимум 11 поставок между северокорейским портом Раджин и российскими портами с августа 2023 года, по данным RUSI, которое отслеживает его перемещения в рамках проекта по использованию данных из открытых источников для мониторинга уклонения Северной Кореи от санкций.

Джозеф Бирн, научный сотрудник RUSI, заявил, что правительство Китая должно знать, что судно, находящееся под санкциями США, было пришвартовано на его верфи.

"Если он позволит "Ангаре" выйти из порта без проверки и с новым ремонтом, то это покажет, что Китай, скорее всего, не будет предпринимать никаких действий в отношении этих российских судов", - сказал Бирн.

Вашингтон неоднократно просил Китай не помогать военным усилиям Москвы после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое произошло всего через несколько недель после того, как Россия и Китай объявили о "партнерстве без ограничений".

На прошлой неделе Блинкен раскритиковал поддержку Китаем российской оборонной промышленности, заявив, что Пекин в настоящее время является основным вкладчиком в войну Москвы против Украины, поставляя ему критически важные компоненты для вооружения.

Отметим, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко выросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.