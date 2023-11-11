Китай разворачивает ВМС на Ближнем Востоке для усиления влияния в регионе, - ISW

Китай продолжил развертывание военно-морских сил на Ближнем Востоке во время войны Израиля и ХАМАС, возможно как средство усиления своего влияния в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

44-я оперативная группа по сопровождению ВМС Китая завершила обычную миссию по сопровождению в Аденском заливе 2 октября, но осталась неподалеку, чтобы совершить серию "визитов доброй воли" в Оман, Кувейт, Катар и ОАЭ до 3 ноября. Визиты в Оман и ОАЭ включали совместные морские учения по ВМС этих стран.

"Отъезд оперативной группы 3 ноября делает маловероятным, что ее расширенное присутствие имело целью реагировать на непредвиденные обстоятельства, связанные с израильско-палестинским насилием, поскольку насилие все еще продолжается", - отметили в ISW.

Однако аналитики отметили, что создание военно-морских объектов КНР на Ближнем Востоке будет способствовать предстоящему развертыванию ВМС.

"В октябре президент США Джо Байден получил брифинг по переговорам между КНР и Оманом по строительству военного объекта армии Китая в неопределенном месте в Омане. Этот объект дополнит другую зарубежную базу Китая в Джибуте и разместит постоянный объект армии Китая вблизи основного блока в Ормузском проливе", - отметили аналитики.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ситуация в этом регионе продолжает напрягаться. Кроме войны Израиля и ХАМАС, в последние несколько недель иранские прокси-группы атаковали американские военные базы Аль-Асад в Ираке и Аль-Танф в Сирии. В результате этих атак, которые были совершены с помощью беспилотников, пострадали десятки человек.

Ранее аналитики ISW сообщали, чтовоенные базы США в Ираке и Сирии были атакованы более 40 раз.

После этих атак президент США Джо Байден 27 октября приказал нанести высокоточные ответные удары по двум объектам в восточной Сирии, которые использовали Корпус стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группы.

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