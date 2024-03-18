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Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции по Украине в Швейцарии

Фото: Китай может принять участие мирной конференции по Украине в Швейцарии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Китай рассмотрит возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которую нейтральная Швейцария планирует провести в ближайшие месяцы.

Об этом заявил посол Китая в Швейцарии, Ван Шитин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью газете Neue Zuercher Zeitung.

"Китай выступает за продвижение мирных переговоров и всегда был привержен этому. И мы также представили стратегию политического прекращения конфликта: необходимо уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать Устав ООН", - сказал он.

По его словам, все стороны должны работать над прекращением войны. "Мы должны не допустить, чтобы кризис усугубился или даже вышел из-под контроля. Мы внимательно следим за украинской конференцией, которую примет Швейцария, и рассматриваем возможность участия", - добавил посол.

Ван Шитин заявил, что нужно "поддержать Россию и Украину в скорейшем возобновлении прямого диалога, чтобы можно было постепенно деэскалировать ситуацию".

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь как можно большее количество стран к поддержке такой инициативы.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

При этом Швейцария попросила Китай принять участие в мирной конференции по Украине, которая должна пройти в этом году.

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