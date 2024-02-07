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Швейцария попросила Китай принять участие в мирной конференции по Украине

Пекин, Среда 07 февраля 2024 11:23
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Швейцария попросила Китай принять участие в мирной конференции по Украине Фото: Игнацио Кассис (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Швейцария попросила Китай принять участие в мирной конференции по Украине, которая должна пройти в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На брифинге в Пекине Кассис сказал, что озвучил эту просьбу на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

Кассис сказал, что Ван "принял к сведению приглашение". Он ожидает ответа через несколько дней.

"У Китая очень прочные отношения с Россией, но он по-прежнему готов внести свой вклад в прекращение этой войны", - заявил Кассис.

Китайские власти пропустили встречу советников по национальной безопасности на Мальте в 2023 году, когда официальные лица из более чем 55 стран обсуждали украинскую формулу мира. В августе Пекин отправил делегацию на встречу в Саудовскую Аравию.

Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в прошлом месяце, что его правительство работает со Швейцарией над мирной конференцией. Тогда он сказал, что, поскольку Китай играет такую большую роль в мире, "нам бы очень хотелось, чтобы Китай участвовал в нашей формуле, а также, безусловно, участвовал в саммите".

В последние годы Китай пытался завоевать репутацию глобального миротворца, ее план прекращения огня в Украине не нашел особой поддержки в Киеве, Вашингтоне и других западных столицах с тех пор, как о нем было объявлено в начале прошлого года.

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечь как можно большее количество стран к поддержке такой инициативы.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

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