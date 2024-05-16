Китай резко увеличил поставки в Россию сырья для производства боеприпасов, - СМИ

Издание указывает, что это произошло после начала вторжения в Украину. Журналисты проанализировали данные, опубликованные таможенными органами Китая за 2015 год. Выяснилось, что в период с 2015 по 2021 год экспорт нитроцеллюлозы в Россию практически не осуществлялся. В то же время экспорт резко увеличился с мая 2022 года.

"В 2022 году Китай экспортировал в Россию чуть более 700 тонн нитроцеллюлозы. В 2023 году этот объем увеличился почти вдвое и превысил 1300 тонн. С января по март текущего года было экспортировано около 110 тонн", - пишет издание.

При этом Пекин экспортирует нитроцеллюлозу и в другие страны, но США обеспокоены экспортом Китаем материалов двойного назначения в Россию.