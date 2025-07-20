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Китай резко увеличил экспорт редкоземельных магнитов в США в июне

Фото: Китай резко нарастил поставки критических материалов в США (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

В июне 2025 года Китай более чем в семь раз увеличил объемы экспорта редкоземельных магнитов в Соединенные Штаты по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такой скачок произошел после достижения договоренностей между Пекином и Вашингтоном о снятии ограничений на поставки критически важных минералов.

По данным Главного таможенного управления КНР, в июне в США было экспортировано 353 метрические тонны редкоземельных магнитов - на 660% больше, чем в мае.

Ранее поставки резко упали из-за введенных Пекином ограничений на экспорт некоторых редкоземельных товаров в ответ на американские тарифы.

Напомним, что Китай обеспечивает более 90% мировых потребностей в редкоземельных магнитах - ключевых компонентах для производства электромобилей, ветровых турбин и военной техники.

В апреле и мае объемы экспорта оставались низкими из-за задержек с получением лицензий, что привело к сбоям в глобальной цепочке поставок. Некоторые автопроизводители за пределами Китая были вынуждены частично остановить производство.

Общий экспорт Китая редкоземельных постоянных магнитов в июне составил 3188 тонн - на 157,5% больше, чем в мае. В то же время, это на 38,1% меньше по сравнению с июнем 2024 года.

Аналитики ожидают, что в июле экспорт продолжит расти, поскольку все больше китайских компаний получают лицензии.

Впрочем, по итогам первой половины 2025 года общие объемы экспорта редкоземельных магнитов из Китая упали на 18,9% - до 22 319 тонн.

Экспорт китайских редкоземельных минералов

В апреле Китай внезапно ограничил экспорт редкоземельных минералов и магнитов, что вызвало перебои в цепочках поставок для глобального автопрома, микроэлектроники и оборонной отрасли.

Напряжение между США и КНР возросло, однако в июне лидеры стран договорились о новом торговом соглашении.

25 июня Китай согласился возобновить экспорт критически важного сырья, а Вашингтон взамен снял ограничения на поставки ряда технологий, в частности передовых чипов для искусственного интеллекта.

Это частично сняло напряжение между странами и позволило резко нарастить объемы поставок.

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