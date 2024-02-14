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Китай на Совбезе ООН призвал США прекратить поставки оружия Украине

Фото: постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Соединенные Штаты Америки должны прекратить поставки оружия в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

"Некоторым странам следует немедленно прекратить подливать масло в огонь и не взрывать дипломатические усилия международного сообщества", - сказал Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН, посвященном вопросу Украины.

Такое заявление прозвучало на фоне сообщений, что представители Кремля заинтересованы в дипломатическом разрешении конфликта. В то же время, Украина рассчитывает на дополнительное финансирование со стороны США.

По словам постоянного представителя Китая в ООН, следует придерживаться Минского соглашения, достигнутого в 2014 году.

"К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализовано, а крупномасштабные боевые действия вспыхнули позже", - заявил он, добавив, что этот вопрос заслуживает внимания обеих сторон конфликта.

Чжан Цзюнь добавил, что безопасность одной страны не должна обеспечиваться средствами безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок.

Он также призвал НАТО "прекратить угрозы".

"НАТО должно придерживаться диалога и консультаций по разрешению споров и совместного направления политического урегулирования, вместо давления, клеветы и односторонних санкций, не говоря уже о применении силы", - отметил постоянный представитель Китая в ООН.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Напомним, что Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций. Так, еще летом американская разведка заявляла, что КНР поставляет России технологии и оборудование.

Ранее в ноябре 2023 года Европарламент призвал усилить контроль и принять более эффективные меры по ограничению возможностей России обходить ограничительные меры, введенные странами ЕС.

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