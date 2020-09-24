Китай, але не Путін: хто привітав Лукашенка з інавгурацією

Олександр Лукашенко у середу, 23 вересня, під час таємної інавгурації у Мінську вступив на черговий президентський термін. Хто привітав Лукашенка з інавгурацією, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Китай поважає "вибір білоруського народу"

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час зустрічі з Лукашенком привітав його зі вступом на черговий президентський термін.

"Ми поважаємо вибір, який зробив народ Білорусі. Ми сподіваємося і віримо, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність", - наголосив він.

Привітання від президента Туркменістану

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов також привітав Лукашенка з інавгурацією. Лідер Туркменістану побажав всьому білоруському народу миру, подальшого прогресу та процвітання.

Інших привітань від міжнародних лідерів Лукашенку не надходило.

Путін не привітав Лукашенка

Президент Російської Федерації Володимир Путін не привітав свого білоруського колегу зі вступом на черговий президентський термін. Як пояснив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, привітання з інавгурацією не є обов'язковим.

"Президент (Путін - ред.) вітав президента Лукашенка з перемогою на виборах і телефоном, і далі вже очно під час нещодавнього робочого візиту президента Білорусі в Сочі", - додав речник Кремля.

Нагадаємо, Україна, Німеччина, Данія, Чехія, Словаччина, Польща, Литва, Естонія, Канада, США та Європейський союз відмовилися визнавати легітимність Лукашенка після його таємної інавгурації.