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Китай продвигает свой "мирный план". Что об этом думает Зеленский

Украина, Четверг 13 июня 2024 22:41
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Китай продвигает свой "мирный план". Что об этом думает Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Если Китай имеет свой взгляд на то, как можно достичь завершения войны, то он может подготовить альтернативную формулу мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Украинский президент объяснил, что все хорошо знакомы с его мирным планом и напомнил, что он является открытым для всех.

Зеленский отметил, что мирный план Украины опирается на хартию ООН, принципы территориальной целостности и суверенитета, продовольственной безопасности, а также ядерной безопасности.

"Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, то он может подготовить альтернативную формулу мира. Если они разделяют этот путь к миру, то мы найдем возможность диалога", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня стало известно, что после отказа Китая посетить Глобальный саммит мира, Пекин начал продвигать свой "мирный план" и тайно сообщать странам, что встреча на саммите якобы лишь продолжит войну.

В то же время, в материале РБК-Украина можно подробнее узнать о том, что такое "формула мира" Зеленского и что она предусматривает.

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