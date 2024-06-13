Китай продвигает свой "мирный план". Что об этом думает Зеленский
Если Китай имеет свой взгляд на то, как можно достичь завершения войны, то он может подготовить альтернативную формулу мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.
Украинский президент объяснил, что все хорошо знакомы с его мирным планом и напомнил, что он является открытым для всех.
Зеленский отметил, что мирный план Украины опирается на хартию ООН, принципы территориальной целостности и суверенитета, продовольственной безопасности, а также ядерной безопасности.
"Если Китай имеет альтернативный взгляд на это, то он может подготовить альтернативную формулу мира. Если они разделяют этот путь к миру, то мы найдем возможность диалога", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня стало известно, что после отказа Китая посетить Глобальный саммит мира, Пекин начал продвигать свой "мирный план" и тайно сообщать странам, что встреча на саммите якобы лишь продолжит войну.
В то же время, в материале РБК-Украина можно подробнее узнать о том, что такое "формула мира" Зеленского и что она предусматривает.
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