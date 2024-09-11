Китай продолжит продвигать собственное видение завершения войны в Украине, - МИД

Вес И в Санкт-Петербурге встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. Среди прочего они обсудили войну России против Украины.

Как отмечает китайский МИД, Шойгу повторил позицию России по войне и "приветствовал" так называемые мирные планы Китая и Бразилии.

Министр иностранных дел Китая в свою очередь повторил тезис о политическом урегулировании войны и заявил, что Китай будет и дальше продвигать свои мирные инициативы по "украинскому кризису" (так Пекин называет войну РФ против Украины).

"Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и будет продолжать работать над продвижением сбалансированных, объективных и рациональных голосов в международном сообществе для достижения большего международного консенсуса и накопления необходимых условий для быстрого прекращения огня и войны", - говорится в сообщении МИД.