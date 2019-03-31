Китай продовжив заморожування тарифів на імпорт автомобілів зі США

У Міністерстві Китайської народної республіки (КНР) повідомили, що вони прийняли рішення продовжити призупинення дії підвищених мит для імпорту із США автомобілів і запчастин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну КНР.

Замороження дії підвищених мит буде продовжено з 1 квітня 2019 року.

"Державна комісія КНР щодо митних тарифів постановила продовжити призупинення дії рішення про стягнення підвищених митних зборів на автомобілі і комплектуючі з США", - повідомили в Мінфіні КНР.

Також вони додали, що термін призупинення заходів по коригуванню тарифів буде оголошено окремо.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп заявив, що робота над торговельною угодою з Китаєм "йде добре". Президент США сказав, що чекає збереження 25-відсоткового мита на європейські легкі вантажівки на тлі триваючих паралельно торгових переговорів з Європейським союзом, однак компанії зможуть уникнути їх, якщо будуть будувати заводи в США, а також додав, що його призов на деякий час залишити в силі мита на імпорт китайських товарів не говорить про проблеми в переговорному процесі