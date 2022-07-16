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Китай продає Росії товари, які необхідні для продовження війни, - WSJ

Фото: Китай продає Росії товари, які необхідні для продовження війни проти України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Китайські компанії продають Росії товари, які необхідні їй для продовження війни проти України. Це підриває зусилля Заходу щодо спроб зупинити військові дії Москви.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

Лише за перші п’ять місяців поточного року:

  • поставки мікросхем Китаю до Росії зросли удвічі;
  • експорт оксиду алюмінію, який необхідний для виготовлення металевого алюмінію та виробництва зброї, зріс у 400 разів.

Зростання вартості експорту можна також пояснити інфляцією, однак багато китайських компаній продовжують торгівлю з країною-окупантом.

Попри те, що китайський експорт до Росії й складає лише невелику частину загального обсягу експорту, однак це продовжує викликати занепокоєння у Заходу.

"Наш уряд і наше національне керівництво з 24 лютого ясно дали зрозуміти, що Китай не повинен надавати матеріальну, економічну та військову підтримку Росії в цій війні", - заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс минулого тижня.

Китайські офіційні особи, зі свого боку, заявляють, що їх країна не продає зброю Москві, а загальний експорт до Росії суттєво скоротився, оскільки багато китайських компаній побоюються конфліктів із США.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами держсекретаря Ентоні Блінкена, Китай й Росія намагаються змінити міжнародний порядок, який був створений після Другої світової війни.

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