Китай поставляет РФ технологии, которые имеют большое значение в войне, - разведка США

Доклад не является секретным и в основном ссылается на данные из открытых источников и сообщения западной прессы в поддержку своих утверждений.

Однако в нем содержится оценка американского разведывательного сообщества, согласно которой Китай "становится все более важной опорой России в ее военных действиях".

В докладе говорится, что по состоянию на март Китай поставил в Россию беспилотники и запчасти к ним на сумму более 12 млн долларов.

Китайские государственные оборонные компании также поставляли российским госкомпаниям, находящимся под санкциями, другие технологии двойного назначения, "которые московские военные используют для продолжения войны в Украине", включая "навигационное оборудование, технологии постановки помех и детали истребителей".

Кроме того, с 2021 года в России значительно вырос импорт полупроводников из Китая, причем, несмотря на жесткие западные санкции и экспортный контроль, "в Россию поступают полупроводники американского производства или под американской маркой на сотни миллионов долларов".

В докладе говорится, что китайские фирмы, вероятно, помогают Москве обходить эти санкции, хотя "трудно установить степень" этой помощи.

Связи Китая и России

Китай стал более тесно поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против Кремля.

Пекин и Москва разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Отметим, что Соединенные Штаты неоднократно предостерегали Китай от предоставления РФ помощи в войне против Украины или содействии в уклонении от санкций.

К тому же, Китай имеет влияние на РФ. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от ядерного удара по Украине.

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