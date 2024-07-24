Китай поставляет детали вооружений в Беларусь для использования против Украины, - Nikkei

Китай настаивает на том, что не предоставляет России поддержку оружием, но данные указывают на то, что китайские компании могут сознательно способствовать поставкам оружия России.

Белорусская оппозиционная группа "БелПол" получила из многочисленных отраслевых источников контракты, платежные документы и другую информацию о транзакциях между компаниями в Беларуси и Китае.

Согласно этим записям, базирующаяся в Шеньчжене компания Green Cycle Energy 1 декабря получила заказ от белорусского оборонного подрядчика "БелОМО Холдинг" на поставку 3000 компонентов для лазерного модуля ЛАД-21Т. Этот новейший модуль используется для наведения бомб и ракет с лазерным наведением.

Платеж был произведен в юанях. В деле участвовал шанхайский филиал российского государственного банка ВТБ.

Министерство финансов США ввело санкции против БелОМО 5 декабря за предоставление поддержки в виде оружия российским военным. Но Green Cycle Energy и БелОМО подписали контракт на сумму еще 5,56 млн юаней (764 тысяч долларов по текущему курсу) на закупку этих компонентов 16 февраля.

Другой китайский производитель деталей, компания Morotack (Tianjin) Technology, 1 февраля подписала контракт на поставку компании "Диапроектор", входящей в группу БелОМО, 200 единиц комплектующих, называемых "фланцами", на сумму 114 тыс. юаней. В сделке участвовали белорусские и китайские банки.

Эти компоненты считаются критически важными для передовых систем наведения. В письме от 2 мая BelOMO также запросил у Morotack по 100 единиц каждого из соответствующих компонентов в месяц. В записях, полученных БелПолом, содержатся некоторые намеки на тесное сотрудничество между российскими и белорусскими оборонными подрядчиками.

В начале февраля компания Precision Laser Systems из Санкт-Петербурга осуществила поставку лазерных компонентов для компании "Диапроектор". В состав этих компонентов входили лазерные диоды, произведенные китайским производителем Haucore из Цзинаня.

Поставка состояла из 78 единиц и оценивалась в 499,2 тысяч долларов США. PLS осуществила поставки аналогичного объема в "Диапроектор" 20 февраля и 20 марта.

Тем временем "Диапроектор" продает комплектующие белорусскому оборонному подрядчику "Пеленг", который поставляет российским военным прицелы для танков "Сосна-У" и находится под санкциями США и Великобритании.

В заказе на закупку, направленном в PLS в феврале 2023 года, "Диапроектор" сообщил, что его комплектующие будут поставлены "Пеленгу" "для производства "Сосны-У" в рамках государственного оборонного заказа министерства обороны Российской Федерации".

Поддержка Китаем войны России против Украины

Китайское правительство отрицает предоставление военной поддержки России в войне против Украины. Но западные страны считают, что Китай помогает российским военным путем экспорта высокотехнологичных компонентов и подобных товаров. В связи с этим Запад готовится ужесточить санкции в отношении китайских компаний, вовлеченных в эту войну.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 июля обвинил Китай в том, что он "является основным поставщиком вооружений оборонно-промышленному комплексу России". В тот день лидеры НАТО приняли совместную декларацию, в которой Китай назван "решающим пособником" войны России против Украины.

"Большая семерка" назвала Китай в совместном коммюнике саммита G7 в июне этого года. Группа "продолжит принимать меры против субъектов в Китае и третьих странах, которые материально поддерживают военную машину России", - говорится в документе.