Китай пожаловался на Евросоюз в ВТО: предлагает отменить импортные пошлины на электромобили

С 30 октября в Евросоюзе вступили в силу давно обещанные дополнительные пошлины на ввоз электромобилей из Китая. Они могут достигать 45,3% (с учетом базовой ставки 10%). В ответ Китай подал иск в ВТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

Также в Китае уже увеличены тарифы на ввоз некоторых видов продовольствия и алкоголя из Евросоюза, а еще правительство призвало автопроизводителей отказаться от масштабных инвестиций в страны, которые поддержали введение антикитайских пошлин.

В заявке в ВТО сказано, что у Евросоюза не было фактических или юридических оснований для повышения пошлин и таким образом нарушил правила ВТО и злоупотребляет мерами торговой защиты. Более того, министр торговли Китая Ван Вэньтао подчеркнул, что повышение пошлин мешает внедрению и развитию электромобилей, а также вредит глобальному сотрудничеству в области "зеленого перехода".

Подав жалобу, Китай надеется заставить Европу признать ошибки, немедленно отменить дополнительные пошлины и начать совместно участвовать во всемирной цепочке поставок электромобилей, чтобы усилить торгово-экономическое сотрудничество между странами.

Китай дает Евросоюзу 60 дней, чтобы самостоятельно упразднить свое решение, ведь по истечении этого срока вмешается ВТО. Новый глава торгового ведомства ЕС Марош Шефчович на этой неделе прибудет в Пекин, чтобы попытаться достичь предварительного соглашения, которое устроит обе стороны.

Напомним, как ранее отмечалось, Европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет. Крупнейшие китайские производители автомобилей будут теперь платить пошлину в размере от 17% до 35,3%.