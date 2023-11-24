Китай, Япония и Южная Корея проведут трехсторонние переговоры в эти выходные

Топ-дипломаты Южной Кореи, Китая и Японии проведут переговоры в городе Пусан (Южная Корея) на этих выходных. Встреча будет сосредоточена на подготовке к возобновлению трехстороннего саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Министр иностранных дел Пак Цзинь встретится с министром иностранных дел Китая Ван I и главой МИД Японии Йоко Камикава в воскресенье для широких дискуссий о путях усиления трехстороннего сотрудничества и других региональных и глобальных вопросов, сообщило министерство иностранных дел Сеула.

В воскресенье Пак проведет отдельные двусторонние переговоры с Ваном и Камиковой соответственно, прежде чем пригласить двух министров на обеденную встречу. Трехсторонние переговоры пройдут после обеда.

" Министерские переговоры повышают перспективу возобновления трехстороннего саммита лидеров трех северо-восточных азиатских соседей после почти четырехлетнего перерыва", - пишет издание.

Отношения между тремя странами

Трехсторонний саммит был начат в 2008 году - его первым вопросом было преодоление экономического кризиса в регионе. Но в 2019 году действие саммита приостановили из-за спора между Южной Кореей и Японией относительно решений о компенсации за принудительный труд и пандемии.

В последнее время Южная Корея и Япония сотрудничают вместе с США по вопросам безопасности. Так, чтобы противодействовать влиянию Китая и угрозе КНДР страны усилили безопасное сотрудничество.

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