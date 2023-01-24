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Китай побил рекорд сверхнизкой температуры в истории страны

Фото: в Китае установлен рекорд самой низкой зимней температуры (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Самый северный город Китая Мохе побил рекорд минимальной температуры в истории страны с 1969 года - минус 53 градуса Цельсия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Рекорд был установлен на метеостанции в поселке Амур городского уезда Мохэ провинции Хэйлунцзян. Это самая низкая температура, когда-то зафиксированная китайской метеорологической системой.

Мохэ часто называют "арктическим городом Китая". Зима здесь начинается в начале - середине октября и длится до конца апреля, а средняя температура может держаться ниже нуля до восьми месяцев в году.

CNN напоминает, что в 2018 году в этом регионе произошел редкий "ледяной туман" - погодное явление, которое происходит только в экстремально холодном климате, когда капли воды в воздухе остаются в жидком виде. Это побудило местные власти объявить первое в истории города красное предупреждение о холодной погоде.

В Мохэ местные метеорологи говорят, что резкое похолодание будет продолжаться в течение недели. Также ожидается гололедица.

Издание констатирует, что изменение климата ухудшило частоту и интенсивность экстремальных погодных явлений. Буквально несколько месяцев назад Китай пережил сильнейшую волну жары с 1961 года, что повлекло за собой массовые отключения электроэнергии и даже снижение уровня рек до засухи. Чрезвычайная жара продолжалась более 70 дней, и ее влияние было ощутимо на всей территории страны.

Сегодня РБК-Украина сообщало, что от шельфа Бранта в Антарктиде откололся гигантский айсберг размером с Лондон.

В то же время мы писали, что Европа фиксирует одну из самых теплых зим в истории, а в Киеве установлен новый температурный рекорд. Так, 18 января впервые за 143 года температура в столице составила +7,3 °С, что соответствует погоде начала апреля.

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