RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Китай передавал РФ запчасти для военных вертолетов в обход санкций, - CNN

Фото: Китай передавал РФ запчасти для военных вертолетов в обход санкций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В 2022 году Китай отправлял детали для российских вертолетов военного назначения компании в РФ, которая находится в санкционном списке США за причастность к войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Таможенные документы, которые попали в распоряжение журналистов, свидетельствуют, что в течение прошлого года пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере 12 грузов, в частности детали для вертолетов и радиооборудования класса "воздух-земля", российской фирме, на которую в США наложили санкции за причастность к войне против Украины.

Сообщается, что большинство китайских деталей для вертолетов имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е. Три поставки также были отмечены, как детали российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.

Напомним, в Белом доме заявили, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления России оружия для ведения войны против Украины. США предупредили Пекин о последствиях.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против ряда китайских компаний, поддерживающих программу создания БПЛА в Иране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКитай