Китай відмовився від участі в ядерній гонці

Китай заявив, що не застосує ядерну зброю першим в будь-яких умовах і відмовляється від участі в гонці озброєнь. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Держрада КНР.

Китай відзначає, що його військова стратегія носить виключно оборонний характер і що її метою є захист власного суверенітету. У заяві йдеться, що ядерна стратегія країни спрямована на те, щоб "запобігти використання ядерної зброї проти Китаю іншими державами".

Як зазначається, "Китай ніколи і ні за яких обставин не застосує ядерну зброю першим". Він також зобов'язується не застосовувати ядерну зброю проти неядерних країн і не проводити відносно цих країн політику загрози застосування ядерної зброї.

В документі наголошується, що Китай, незважаючи на мирний характер проведеної політики, не виключає застосування військової сили для повернення Тайваню.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що США, Росії і Китаю варто відмовитися від ядерної зброї. Зокрема, Трамп зазначив, що і США повинні відмовитися від ядерної зброї.

Раніше повідомлялося, що США будуть покладатися на свій ядерний арсенал для стримування Росії і Китаю.

Крім цього, Дональд Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над ядерною зброєю.