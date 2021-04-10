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Китай схвалив клінічні випробування нової COVID-вакцини

Новость на русском → Китай, Субота 10 квітня 2021 15:19
Китай схвалив клінічні випробування нової COVID-вакцини Фото: влада Китаю схвалила клінічні випробування нової COVID-вакцини (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Влада Китаю дозволила випробовувати на людях третю вакцину виробництва національної фармацевтичної компанії Sinopharm. Технічні характеристики препарату відрізняються від попередніх.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вакцина проти коронавірусу отримала дозвіл на клінічні випробування від Національного управління медичних продуктів", - говорить повідомлення.

Зазначено, що технічні характеристики препарату відрізняються від попередніх.

Підкреслюється, що дві інші вакцини були інактивованими (з "вбитим" вірусом). Нова ж є рекомбінантною, або, по-іншому, векторною.

"Живий вірус і інші потенційно інфекційні матеріали не беруть участь у всьому процесі виготовлення (нової вакцини, - ред.)", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, документація, подана компаніями ВООЗ, свідчить, що китайські вакцини проти коронавірусу розробки Sinopharm і Sinovac є ефективними.

Як писало РБК-Україна, в Україну 25 березня прибула перша партія вакцини CoronaVac розробки Sinovac.

Так, у Туреччині було заявлено про ефективність у 83,5% цієї вакцини.

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