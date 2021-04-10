Китай одобрил клинические испытания новой COVID-вакцины

Власти Китая разрешили испытывать на людях третью вакцину производства национальной фармацевтической компании Sinopharm. Технические характеристики препарата отличаются от предыдущих.

"Вакцина против коронавируса получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов", - гласит сообщение.

Указано, что технические характеристики препарата отличаются от предыдущих.

Подчеркивается, что две другие вакцины были инактивированными (с "убитым" вирусом). Новая же является рекомбинантной, или, по-другому, векторной.

"Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления (новой вакцины, - ред.)", - пояснили в компании.

Напомним, документация, поданная компаниями ВОЗ, свидетельствует, что китайские вакцины против коронавируса разработки Sinopharm и Sinovac являются эффективными.

Как писало РБК-Украина, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac.

Так, в Турции было заявлено об эффективности в 83,5% этой вакцины.