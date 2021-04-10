ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Китай одобрил клинические испытания новой COVID-вакцины

Новина українською → Китай, Суббота 10 апреля 2021 15:19
Китай одобрил клинические испытания новой COVID-вакцины Фото: власти Китая одобрили клинические испытания новой COVID-вакцины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Власти Китая разрешили испытывать на людях третью вакцину производства национальной фармацевтической компании Sinopharm. Технические характеристики препарата отличаются от предыдущих.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вакцина против коронавируса получила разрешение на клинические испытания от Национального управления медицинских продуктов", - гласит сообщение.

Указано, что технические характеристики препарата отличаются от предыдущих.

Подчеркивается, что две другие вакцины были инактивированными (с "убитым" вирусом). Новая же является рекомбинантной, или, по-другому, векторной.

"Живой вирус и другие инфекционные материалы не участвуют во всем процессе изготовления (новой вакцины, - ред.)", - пояснили в компании.

Напомним, документация, поданная компаниями ВОЗ, свидетельствует, что китайские вакцины против коронавируса разработки Sinopharm и Sinovac являются эффективными.

Как писало РБК-Украина, в Украину 25 марта прибыла первая партия вакцины CoronaVac разработки Sinovac.

Так, в Турции было заявлено об эффективности в 83,5% этой вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Китай Коронавирус
NEWS
Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина
Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине