Китай оголосив про введення мит на продукцію із США

Міністерство фінансів Китаю оголосило про ведення відповідних мит в розмірі 5-25% на більш ніж 5 тис. видів продукції з США. Про це повідомляє Reuters.

зокрема, Китай планує ввести тарифи на американські товари на суму 60 мільярдів доларів. З 1 червня Китай встановить тарифи на 5140 товарів з США.

Нагадаємо, торгові переговори між Сполученими Штатами та Китаєм зайшли в глухий кут, оскільки Пекін не погоджується вносити зміни в своє законодавство. Причина затримки підписання угоди - неготовність Пекіна вносити зміни в законодавство, як того вимагають американці".

10 травня президент США Дональд Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю. Остаточного рішення щодо нових мит ще не прийнято, додав він, зазначивши, що це буде пов'язано з підвищенням тарифної ставки на китайські товари з 10% до 25% на суму близько 200 млрд доларів вранці в п'ятницю, 10 травня.

Після цього стало відомо, що Китай прийме необхідні заходи у відповідь на дії США, які підвищили мита на китайські товари.