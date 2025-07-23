Китай возмущен решением Трампа снова вывести США из ЮНЕСКО

В Пекине считают, что США нарушают принципы многосторонности, на которых базируется международная система.

Президент Дональд Трамп принял решение о выходе США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Причиной стало несогласие Вашингтона с политикой организации, которую в администрации Трампа назвали предвзятой в пользу Палестины и Китая, а также чрезмерно сосредоточенной на "пробужденных" темах разнообразия, равенства и инклюзии.

В среду, 23 июля, спикер МИД Китая Го Цзякунь публично прокомментировал шаг Вашингтона, назвав его недостойным великой державы.

"Это уже третий раз, когда США выходят из ЮНЕСКО. Страна давно не платила задолженность. Это не то, что должна делать великая страна", - заявил он на брифинге в Пекине.

Китайский дипломат также подтвердил, что Пекин решительно поддерживает работу ЮНЕСКО, и призвал все государства к укреплению международного сотрудничества на базе системы ООН.