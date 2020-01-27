Китай обійшов Росію в рейтингу виробників зброї, - SIPRI

Китай випередив Росію в рейтингу виробників зброї та займає друге місце після США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу (SIPRI)

Повідомляється, що раніше в щорічний топ-100 найбільших у світі компаній, що виробляють озброєння, не вдавалося включити китайських виробників, оскільки ці продажі через відсутність прозорості було складно оцінити.

Тепер же SIPRI вдалося визначити дані за 2015-2017 роки. Зокрема, в дослідженні розглядаються чотири компанії з доступною правдивою фінансовою інформацією. Ці компанії охоплюють три сектори виробництва: авіакосмічна промисловість, електроніка та наземні системи.

На основі оцінювальних продажів зброї у 2015-2017 роки роках показники чотирьох компаній порівняли з провідними світовими збройними компаніями. Зазначимо, у 2017 році із 20 найбільших компаній у топ SIPRI 11 перебували в США, 6 - в Західній Європі та 3 в Росії. Якби чотири китайські компанії були включені в першу сотню, всі вони увійшли до топ-20 з показником продажу зброї на 54,1 млрд доларів. При цьому три компанії увійдуть до топ-10.

Найбільшою компанією є Авіаційна промислова корпорація Китаю (AVIC), обсяг продажів якої становить 20,1 млрд доларів (6 за величиною у світі).

Корпорація China North Industries Group Corporation (NORINCO) - 8 місце в рейтингу SIPRI з обсягом продажів 17,2 млрд доларів, є найбільшим у світі виробником наземних систем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 2018 році продажі зброї сотнею найбільших світових компаній становили 420 млрд доларів, що на 4,6% більше, ніж у 2017 році.

Також в SIPRI стверджували, що Україна збільшує витрати на армію.