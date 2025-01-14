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Китай обсуждает продажу Маску американского подразделения TikTok, - Bloomberg

Иллюстративное фото: Китай обсуждает продажу Маску американского подразделения TikTok (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китайские чиновники рассматривают как вариант продажу миллиардеру Илону Маску американского подразделения TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказывают источники Bloomberg, чиновники Китая настаивают на том, чтобы TikTok остался в собственности материнской компании ByteDance Ltd. и компания в целом пытается обжаловать будущий запрет в Соединенных Штатах Америки (США), подав апелляцию в Верховный суд. В то же время судьи во время дебатов 10 января дали понять, что вероятно поддержат закон.

Из-за этого высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать планы на случай непредвиденных обстоятельств для TikTok. В то же время соглашение с миллиардером и союзником 47-го президента США Дональда Трампа Илоном Маском имеет определенную привлекательность для правительства Китая.

"По одному из сценариев, который обсуждается китайским правительством, X Маска - бывший Twitter - возьмет под контроль TikTok US и будет управлять бизнесом вместе, говорят люди. Имея более 170 миллионов пользователей в США, TikTok мог бы усилить усилия X по привлечению рекламодателей. Маск также основал отдельную компанию по искусственному интеллекту xAI, которая могла бы получить выгоду от огромных объемов данных, генерируемых TikTok", - объясняет Bloomberg.

В то же время отмечается, что чиновники пока не достигли консенсуса по этому вопросу.

Попытки запретить TikTok в США

Еще в 2020-м Трамп пытался заблокировать в США загрузки WeChat и TikTok, но через год действующий глава Белого дома Джо Байден отозвал указы республиканца. В том же году демократ подписал закон о предотвращении доступа к TikTok и его использования на государственных устройствах.

В 2024-м Байден подписал законопроект, который требует от ByteDance продать TikTok, иначе сеть будет запрещена на территории Штатов. В декабре компания обратилась в Верховный суд, но, как пишут СМИ, большинство судей, скорее всего, поддержат запрет.

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